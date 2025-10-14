Aktuell wird der Euro zu 1,1582 Dollar gehandelt nach 1,1561 am Mittag. Zum Morgen hat sich der Kurs dagegen praktisch nicht verändert. Ähnlich ist die Entwicklung des Dollar zum Franken: Die US-Währung notiert zuletzt bei 0,8029 Franken nach höheren 0,8038 am Mittag und ähnlichen 0,8028 im frühen Geschäft. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar kaum bewegt und notiert mit 0,9299 Franken weiter um die Marke von 93 Rappen.
Frankreichs Regierungschef Sébastien Lecornu setzt die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aus. Wie Lecornu in seiner Regierungserklärung ankündigte, soll die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre bis Januar 2028 zunächst nicht kommen. Damit entspricht er einer zentralen Forderung der Sozialisten, von denen die Verabschiedung des Haushalts und das politische Überleben der Regierung abhängt.
Stimmungsdaten aus Deutschland bewegten den Devisenmarkt indes kaum. Die Erwartungen von Finanzexperten hatten sich im Oktober weniger als zuvor angenommen aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat nur leicht an. Die bereits sehr trübe Bewertung der aktuellen Lage verschlechterte sich weiter.
Der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, verweist auf die gestiegenen Exporterwartungen für Deutschland: «Die Hoffnungen beruhen also darauf, dass es für die tief gefallene Exportwirtschaft zumindest etwas besser wird», heisst es in einem Kommentar. «Die jüngsten Zollstreitigkeiten zwischen China und den USA könnten das Bild aber bereits im kommenden Monat wieder verdüstern.»
