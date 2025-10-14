Aktuell wird der Euro zu 1,1582 Dollar gehandelt nach 1,1561 am Mittag. Zum Morgen hat sich der Kurs dagegen praktisch nicht verändert. Ähnlich ist die Entwicklung des Dollar zum Franken: Die US-Währung notiert zuletzt bei 0,8029 Franken nach höheren 0,8038 am Mittag und ähnlichen 0,8028 im frühen Geschäft. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar kaum bewegt und notiert mit 0,9299 Franken weiter um die Marke von 93 Rappen.