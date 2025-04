Der US-Dollar hat am Donnerstag gegenüber dem Euro und dem Franken an Wert eingebüsst. Am Vortag hatte die US-Devise noch von Entspannungssignalen der US-Regierung bezüglich Handelsstreit und US-Notenbank profitiert. Nun gebe der Dollar einen Teil der Gewinne wieder ab, heisst es am Markt.