Weiterhin sei aber der Krieg im Nahen Osten der wichtigste kursbestimmende Faktor, heisst es am Markt. Und hier gebe es Hoffnungen, dass die Lage nicht weiter eskaliere. Denn zum einen will US-Präsident erst in den kommenden zwei Woche entscheiden, ob sich die USA in den Konflikt einbringen wollen oder nicht. Zudem wollen drei europäische Aussenminister heute bei einem Treffen mit ihrem iranischen Kollegen in Genf um Deeskalation bemühen.