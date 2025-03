Der Euro hat am Freitagvormittag weiter zugelegt und sich von der Marke von 1,08 deutlich nach oben abgesetzt. Grund dafür sind weiterhin die gewaltigen Rüstungs- und Infrastrukturpakete in Europa und dabei vor allem in Deutschland, die die Zinsen steigen lassen und damit den Euro attraktiver werden lassen. Es sei aber auch eine «hausgemachte Dollar-Schwäche», die den Greenback belastet, heisst es am Markt.