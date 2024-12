Die Schwäche der beiden Vortage wird in Marktkreisen mit dem Gegenwind aufgrund der politischen Turbulenzen in Frankreich begründet. Das in Frankreich anstehende Misstrauensvotum über den Premierminister beschäftige die Marktakteure, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank; dies zumal die Chancen gut stünden, dass es die erforderlichen Stimmen erhalte.