Das EUR/USD-Paar kostete am Abend noch 1,1523 nach 1,1569 um die Mittagszeit. Vor dem Zinsentscheid bzw. am frühen Mittwochabend waren es noch rund 1,1650 gewesen. Auch zum Franken legte der Greenback zu. Das entsprechend Währungspaar stand am Abend bei 0,8047 nach 0,8022 am Mittag bzw. rund 0,7970 vor dem Zinsentscheid. Für EUR/CHF ergibt das aktuell 0,9273 nach 0,9281 zur Mittagszeit. Hier gab sich über die letzten 48 Stunden nur wenig Bewegung.
Powell hatte am Mittwoch die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung gedämpft, was dem Dollar Auftrieb gab. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag zwar keine Zinssenkung in Aussicht gestellt, das war aber auch im Gegensatz zur US-Notenbank nicht erwartet worden. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Konsumentenpreisen aus der Eurozone bewegten den Markt kaum.
awp-robot/uh
(AWP)