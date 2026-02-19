Gegenüber dem Franken hat der Dollar seine Gewinne gar noch einmal leicht ausgebaut. Derzeit steht er bei 0,7738, am Morgen waren es noch 0,7726 und am Vortag vor dem Protokoll 0,7716. Für das Euro/Franken-Paar ergibt sich derzeit ein Kurs von 0,9123.
Am Mittwoch hatte zuerst eine Reihe robuster Konjunkturdaten aus den USA den Dollar gestützt. Im späten Handel kam noch einmal etwas Rückenwind hinzu, nachdem die US-Notenbank Fed im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die inflationären Risiken betont hatte. Dabei wurde explizit auf eine möglichen Zinserhöhung hingewiesen, womit die Zinssenkungsphantasien weiter in den Hintergrund gerückt sind.
awp-robot/cf/ra
(AWP)