Gegenüber dem Franken hat der Dollar seine Gewinne gar noch einmal leicht ausgebaut. Derzeit steht er bei 0,7738, am Morgen waren es noch 0,7726 und am Vortag vor dem Protokoll 0,7716. Für das Euro/Franken-Paar ergibt sich derzeit ein Kurs von 0,9123.