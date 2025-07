Der US-Dollar hat am Mittwoch seine Gewinne vom Dienstag bislang verteidigt. Er wird derzeit zu 0,8015 Franken gehandelt und hält sich damit über der Marke von 80 Rappen, die er am Vortag überstiegen hatte. Auch zum Euro kann der Greenback seine jüngsten Avancen verteidigen. Aktuell geht das EUR/USD-Paar zu 1,1618 um, während es in den vergangenen Tagen nahe oder um 1,17 pendelte. Derweil tritt das EUR/CHF-Paar bei 0,9312 weiter auf der Stelle.