Abgesehen davon gibt es für den Devisenmarkt kaum Impulse, die Konjunkturagenda ist leer. Das wird sich morgen Donnerstag ändern, wenn der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) ansteht. Zwar wird keine Zinserhöhung erwartet, der Markt ist aber trotzdem nervös - wegen möglicher Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde zur Inflation und zum weiteren Zinspfad.