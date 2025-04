Zum Franken notiert der US-Dollar mit 0,8189 Franken mehr als einen Rappen höher als noch am Vortag. Am Ostermontag war der Dollar kurzzeitig gar noch bis auf 0,8039 Franken gefallen. Der Euro kostet am Dienstagabend gleichzeitig nur noch 1,1426 Dollar, nachdem er noch am Dienstagmorgen zu mehr als 1,15 Dollar gehandelt wurde.