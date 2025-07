Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die EZB-Zinsentscheidung am frühen Nachmittag. Allgemein wird mit einer Zinspause gerechnet. Die Währungshüter dürften den Einlagensatz also weiter auf 2,0 Prozent festlegen. Die Inflationsrate, die zuletzt den Zielwert von zwei Prozent erreicht hatte, spreche gegen einen Zinsschritt, heisst es in einer Analyse der Dekabank. Ausserdem dürften die Währungshüter für einen Zinsschritt erst die nächsten Konjunkturprognosen abwarten, die im September anstehen.