Aktuell kostet ein Euro 1,1592 Dollar und damit klar weniger als im Frühhandel mit 1,1617 Dollar. Zum Franken hat der Dollar ebenfalls an Wert gewonnen und sich von der Marke von 80 Rappen weiter nach oben abgesetzt auf 0,8030 Franken (Morgen 0,8013). Für das Euro/Franken-Paar ergibt das wie im frühen Handel 0,9309 Franken.