Nach Trumps Ankündigung von Strafzöllen gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland stand zur Wochenmitte zunächst die Rede des Präsidenten in Davos im Fokus, in der er an seinen Plänen festhielt. Zum Schutz der Welt müsse Grönland von den USA übernommen werden, sagte Trump erneut. Gewalt werde er dafür aber nicht anwenden. Er forderte stattdessen «sofortige Verhandlungen».