Die europäische Gemeinschaftswährung notiert gegenüber dem US-Dollar mit 1,1711 ebenfalls in etwas auf dem Niveau des Vormittags, aber klar unter dem Tages-Höchstwert vom frühen Nachmittag.
Zur Schweizer Währung zeigt sich die europäische Währung etwas fester bei einem Niveau von 0,9290 Franken. Gegen Mittag wurde der Euro noch zu 0,9277 Franken gehandelt.
Nach Trumps Ankündigung von Strafzöllen gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland stand zur Wochenmitte zunächst die Rede des Präsidenten in Davos im Fokus, in der er an seinen Plänen festhielt. Zum Schutz der Welt müsse Grönland von den USA übernommen werden, sagte Trump erneut. Gewalt werde er dafür aber nicht anwenden. Er forderte stattdessen «sofortige Verhandlungen».
awp-robot/tp/cf
(AWP)