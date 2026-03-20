Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9124 mehr oder weniger auf der Stelle tritt und sich wohl über der Marke von 0,91 etabliert, machte der Dollar einiges an Boden gut. So nähert er sich mit 0,7891 Franken wieder der Marke von 0,79 Franken. Und auch der Euro hat im US-Handel wieder deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am frühen Morgen 1,1563 US-Dollar nach 1,1605 am Vorabend. Am Vortag war der Euro allerdings zeitweise gar unter 1,15 gefallen.