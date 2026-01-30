Auch geopolitische Themen bleiben mit der Angst vor einem möglichen Militärschlag der USA gegen den Iran aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) präsent. Die Risikoaversion könne daher jederzeit weiter zunehmen. US-Aussenminister Marco Rubio hatte den Iran am Vortag vor möglichen Angriffen auf amerikanische Stützpunkte gewarnt. Dabei schloss er einen militärischen Präventivschlag nicht aus.