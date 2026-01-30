Ähnlich hat sich das Dollar/Franken-Paar entwickelt, wie der aktuelle Kurs von 0,7686 nach 0,7665 am Vorabend zeigt. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9160 mehr oder weniger auf der Stelle.
Händler verweisen dabei zu einem auf eine technische Gegenbewegung nach der Dollar-Schwäche. Ein anderer Grund sei der Kursrückgang beim Gold. Steigende Goldnotierungen bedeuteten in der Regel einen sinkenden Dollar, heisst es am Markt.
Die weitere Entwicklung betreffend verweisen die Händler auf die noch für heute angekündigte Nominierung des Nachfolgers von Fed-Chef Jerome Powell. Nachdem zwischenzeitlich Trumps Berater Kevin Hassett als Favorit galt, wetten zahlreiche US-Medien mittlerweile auf den frühere Fed-Gouverneur Kevin Warsh. Laut Commerzbank wird Warsh eher als falkenhaft vom Markt eingeschätzt und entsprechend reagiere der Dollar mit Stärke.
Auch geopolitische Themen bleiben mit der Angst vor einem möglichen Militärschlag der USA gegen den Iran aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) präsent. Die Risikoaversion könne daher jederzeit weiter zunehmen. US-Aussenminister Marco Rubio hatte den Iran am Vortag vor möglichen Angriffen auf amerikanische Stützpunkte gewarnt. Dabei schloss er einen militärischen Präventivschlag nicht aus.
Abseits davon stehen zum Ende der Woche auch Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Dazu zählen die Inflationsdaten aus Deutschland. Die Jahressteuerungsrate könnte leicht über dem EZB-Ziel von zwei Prozent liegen. Dies berge aber keine geldpolitischen Implikationen, hiess es weiter. Die jüngste Eurostärke dürfte die Inflation künftig tendenziell dämpfen.
Aus den USA werden die Produzentenpreise und der Einkaufsmanagerindex aus der Region Chicago.
