Der Dollar verharrte zum Euro auf 1,1690 Dollar. Zur Schweizer Währung zog der «Greenback» leicht an auf 0,7953 Franken, nachdem er wenige Stunden zuvor noch 0,7947 gekostet hatte. Der Euro verteuerte sich ebenfalls leicht auf 0,9297 Franken nach 0,9290 Franken am späten Nachmittag.