Wie die Commerzbank in einem aktuellen Devisenkommentar schreibt, hat der US-Dollar bislang allerdings nur moderat auf die Ankündigung des Rahmenabkommens abgewertet. Selbst auf dem aktuellen Niveau liege das Euro/Dollar-Paar noch immer deutlich unter Vorkriegs-Stand. Die Experten machen dafür zwei mögliche Gründe aus: So seien einerseits die Implikationen des Deals noch nicht klar. Zudem sei die Reaktion der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch unsicher.