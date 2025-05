Der Devisenhandel am Mittwoch dürfte weiter von politischen Nachrichten dominiert werden; relevante Konjunkturdaten stehen weder dies- noch jenseits des Atlantiks an. Neben möglichen Nachrichten über Handelsdeals könnten etwaige Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine die Kurse beeinflussen, schrieb die Helaba in einem Kommentar.