Zum Wochenschluss steht die konjunkturelle Entwicklung in den USA im Fokus. Dabei erhalten der Empire-State-Index als einer der ersten Stimmungsumfragen im Verarbeitenden Gewerbe grosse Aufmerksamkeit. Dieser habe zuletzt mit einem deutlichen Rücksetzer enttäuscht. Nun werde eine Erholung bis an die Expansionsgrenze erwartet, heisst es in einem Kommentar. Auf der Agenda stehen zudem Detailhandelsumsätze, wo insgesamt ein moderates Plus möglich sein dürfte. Zudem werden Angaben zur Industrieproduktion veröffentlicht.