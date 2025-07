Die Inflation hat sich im Juni in den USA beschleunigt. Die Verbraucherpreise sind im Jahresvergleich um 2,7 Prozent gestiegen nach 2,4 Prozent im Mai. Das habe aber vor allen an der teureren Energie gelegen: Deutliche Effekte der US-Zollpolitik seien aber noch nicht auszumachen, hiess es von Ökonomenseite. Zuletzt hatten US-Unternehmen von steigenden Kosten berichtet. Für viele Experten ist es daher nur eine Frage der Zeit, bis die Firmen diese an ihre Kunden weitergeben.