Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9197 ebenfalls kaum verändert gegenüber dem Stand von vor dem Wochenende.
Die USA und Israel setzen ihre massiven Angriffe auch zu Beginn der fünften Kriegswoche fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber im Hintergrund heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. Es gebe weiterhin keine Atempause, heisst es entsprechend in einem Kommentar der Commerzbank.
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(AWP)