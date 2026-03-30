Der US-Dollar zeigt angesichts der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten weiterhin einen Hang zur Stärke. Das Währungspaar EUR/USD hält am Montagmorgen mit 1,1513 praktisch das Niveau vom Freitagabend. Und auch gegenüber dem Franken bleibt er mit 0,7988 in der Nähe der Marke von 0,80, die er in der Nacht auf Montag auch bereits kurzzeitig überschritten hatte. Zuletzt kostete ein Dollar Mitte Januar mehr.