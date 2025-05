Der US-Dollar hat am Mittwoch zum Euro und Schweizer Franken Boden gut gemacht. So kostet der Euro am Abend noch 1,1179 US-Dollar nach 1,1213 am späten Nachmittag. Zum Franken rückte der «Greenback» auf 0,8427 vor nach 0,8384 Franken vor. Derweil hat sich der Euro zum Franken über die Marke von 0,94 auf aktuell 0,9419 Franken vorgearbeitet.