Bestimmendes Thema an den Aktienmärkten ist vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in zwei Tagen. Zwar ist eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte so gut wie eingepreist, beim Ausblick auf die weitere Zinspolitik gebe es aber grosse Unsicherheiten. «Man ist sich im Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll», heisst es bei Gunter Deuber, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International.