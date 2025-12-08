Am Nachmittag wird der US-Dollar zu 0,8076 Franken gehandelt, nach 0,8045 noch am Mittag. Kurz nach dem Mittag hat der Dollar zu einem Aufwärtstrend angesetzt und dabei seine Gewinne stetig ausgebaut. Er entfernte sich immer weiter von der 80-Rappen-Marke, die der Greenback Ende der vergangenen Woche noch kurzzeitig unterschritten hatte.
Auch der Euro hat zum US-Dollar am Nachmittag leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1627 nach 1,1650 gegen Mittag gehandelt. Hier setzten die Abgaben aber erst mit der Eröffnung der US-Börsen ein.
Gleichzeitig hat der Euro am Nachmittag auch zum Franken etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet aktuell 0,9390 Franken und steht damit nur noch knapp unter der Marke von 94 Rappen. Gegen Mittag wurde der Euro noch zu 0,9373 Franken gehandelt.
Bestimmendes Thema an den Aktienmärkten ist vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in zwei Tagen. Zwar ist eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte so gut wie eingepreist, beim Ausblick auf die weitere Zinspolitik gebe es aber grosse Unsicherheiten. «Man ist sich im Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll», heisst es bei Gunter Deuber, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International.
Aufgrund der hohen Erwartungshaltung an die Zinsentscheidung sei auch das Enttäuschungspotenzial sehr gross, ist im Markt zu hören. Bekanntlich hatte schon bei der letzten Zinsentscheidung ein Fed-Mitglied gegen weitere Zinssenkungen gestimmt. Die skeptischen Stimmen könnten nun noch mehr Gewicht bekommen haben.
Mit der Eröffnung der US-Börsen hat sich auch die Stimmung beim den Kryptowährungen wieder deutlich eingetrübt. So fiel der Bitcoin nach einer Erholung über das Wochenende wieder unter die Marke von 90'000 Dollar zurück.
