Hinzu kämen zuletzt robuste US-Daten und eine nachlassende Zinssenkungsfantasie, so die Helaba. Zudem habe sich das technische Bild des Euro wieder etwas eingetrübt, was die Gemeinschaftswährung zusätzlich belaste.
Das Euro/Franken-Paar liegt mit Kursen von 0,9317 etwas unter dem Niveau vom späten Donnerstag. Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit etwas deutlicher nachgegeben und wird zuletzt mit 1,1608 nach 1,1614 am Vorabend und 1,1635 am frühen Donnerstag gehandelt.
Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich ebenfalls leicht zu Gunsten des Dollar. In der Nacht blieb der Greenback mit 0,8026 zwar in etwa auf Vorabend-Niveau, etablierte sich damit aber etwas klarer über der Marke von 0,80.
awp-robot/dm/ra
(AWP)