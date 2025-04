Am Montag hatten Verbalattacken von Präsidenten Trump gegen Fed-Chef Powell den Dollar belastet und im Gegenzug Euro und Franken in die Höhe getrieben. Trump hatte sich mehrfach über die Weigerung des Fed beschwert, die Zinsen zu senken. Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen.