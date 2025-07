Die Briefe, mit denen US-Präsident Donald Trump verschiedene Handelspartner über die künftig geltenden Zölle informieren will, sollen am (heutigen) Montag um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit verschickt werden. Welche Länder darunter sind, bleibt aber unklar. Im Fall neuer Zölle sollen diese dann am 1. August in Kraft treten.