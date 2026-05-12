Die hohe Unsicherheit mit Blick auf die Lage im Nahen Osten belastete den Euro. Die USA und der Iran konnten bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs keine Fortschritte erzielen. Über das Wochenende haben beide Länder vielmehr ihre jüngsten Vorschläge gegenseitig zurückgewiesen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans als «völlig inakzeptabel» und sprach weitere Drohungen gegen den Iran aus. Der US-Dollar als Weltleitwährung wurde oft gesucht.