Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Abend 1,1635 Dollar, nachdem sie am späten Nachmittag noch bei 1,1672 gelegen hatte. Zum Franken notierte der Dollar mit 0,8050 etwas höher als am Nachmittag (0,8029). Das Euro/Franken-Paar bewegte sich dagegen kaum und verharrte bei 0,9367. Im Tagesvergleich hat der Dollar damit deutlich an Stärke gewonnen: Am Montagabend lag er noch bei 1,1708 je Euro und bei 0,8009 Franken.