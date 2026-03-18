Das Fed habe am Mittwoch «sehr falkenhaft» geklungen, meinten etwa die Experten der VP Bank. Allerdings habe auch keine Handlungsnotwendigkeit für eine Zinsänderung bestanden. Noch sei nicht geklärt, wie lange der Iran-Krieg anhält und welche Wege der Ölpreis nehme. «Fed-Chef Jerome Powell wird seine im Mai endende Amtszeit als Vorsitzender der Fed ohne eine weitere Zinssenkung beenden, soviel wurde heute klar.»