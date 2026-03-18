Zur Schweizer Währung machte der Dollar mit 0,7923 Franken deutlich Boden gut, nachdem er am Nachmittag noch bei 0,7880 Franken notiert hatte. Der Euro sank zum US-Dollar derweil unter die Marke von 1,15 und kostete noch 1,1476 US-Dollar
Zum Franken veränderte sich der Euro nur wenig. Am Abend kostete die Gemeinschaftswährung kostet 0,9092 Franken nachdem sie am späten Nachmittag noch zu 0,9074 Franken gehandelt wurde.
Das Fed habe am Mittwoch «sehr falkenhaft» geklungen, meinten etwa die Experten der VP Bank. Allerdings habe auch keine Handlungsnotwendigkeit für eine Zinsänderung bestanden. Noch sei nicht geklärt, wie lange der Iran-Krieg anhält und welche Wege der Ölpreis nehme. «Fed-Chef Jerome Powell wird seine im Mai endende Amtszeit als Vorsitzender der Fed ohne eine weitere Zinssenkung beenden, soviel wurde heute klar.»
Derweil drohte der Iran nach Angriffen auf seine Gasindustrie seinerseits damit droht, Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar zu attackieren. Die Rohölpreise, von denen neben Konjunktur- auch Inflationssorgen ausgehen, legten deutlich zu. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete zeitweise wieder fast 110 Dollar und damit sechs Prozent mehr als am Dienstag.
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(AWP)