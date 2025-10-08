Am Vormittag wurde der Euro noch durch enttäuschende Produktionsdaten aus Deutschland belastet. Das Minus ging dabei überwiegend auf eine deutlich gesunkene Autoproduktion zurück, die auch von den relativ späten Werksferien beeinträchtigt wurde. Bis zum Nachmittag erholte sich der Kurs aber wieder etwas. Etwas Rückenwind gab es dabei auch durch eine leicht höhere Konjunkturprognose der deutschen Bundesregierung für die kommenden beiden Jahre.