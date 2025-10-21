Gegenüber dem Franken erholte sich die Gemeinschaftswährung wieder auf 0,9229 Franken, was praktisch gleich viel ist wie am Mittag. Am Morgen war der Euro noch auf ein neues Allzeittief von 0,9210 Franken gesunken, wenn man die Kursausschläge vom 15. Januar 2015 ausklammert, als die SNB den Euro-Mindestkurs einführte. Als Grund für das historische Tief sahen Händler die Schweizer Aussenhandelszahlen. Im September stiegen die Ausfuhren saisonbereinigt nominal um 3,4 Prozent auf 22,8 Milliarden Franken. Wieder zugelegt haben auch die Ausfuhren in die USA.