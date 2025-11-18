Zur Schweizer Währung notiert der «Greenback» am Abend bei 0,7991 Franken nach klar tieferen 0,7944 am Morgen. Auch der Euro hat sich gegenüber dem Dollar abgeschwächt und steht am Abend bei 1,1586 Dollar nach 1,1596 am frühen Morgen.
Das Euro-Franken-Paar kostet am Abend derweil 0,9259 Franken nach 0,9212 am Morgen.
Marktteilnehmer warten auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für September, der am Donnerstag auf dem Programm steht. Die Jobdaten stehen stark im Fokus der Märkte, weil sie für die Geldpolitik der Notenbank eine wichtige Rolle spielen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist in den vergangenen Tagen weiter zurückgekommen und es machen sich immer mehr Zweifel breit.
Zuletzt haben sich Mitglieder der US-Notenbank Fed uneinig darüber gezeigt, ob im Dezember eine weitere Zinssenkung notwendig sei oder nicht. Die Entscheidung dürfte auch durch die Konjunkturdaten der kommenden Handelstage beeinflusst werden. Am Markt wird die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinssenkung mit etwa 50 Prozent eingeschätzt.
awp-robot/ls/
(AWP)