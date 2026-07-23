Daneben bleibt die Lage im Nahen Osten ein wichtiger Einflussfaktor. Nach weiteren US-Angriffen und erneuten Attacken auf Öltanker im Roten Meer stieg der Ölpreis weiter an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit gut 98 US-Dollar und damit rund 4 Prozent mehr als am Vortag. Höhere Energiepreise könnten die Inflationssorgen erneut anheizen und die Erwartungen an die Geldpolitik beeinflussen, heisst es am Markt.