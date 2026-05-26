Gleichzeitig blieb die Geldpolitik ein Thema. Die Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller am Freitag in Frankfurt über mögliche weitere Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung wirkten nach und stützten den Dollar zusätzlich. Waller reihe sich unter mehrere seiner Kollegen ein, die dem Markt signalisieren wollten, dass der nächste Schritt eine geldpolitische Straffung sein könne, hiess es am Markt. Höhere Zinsen machen Anlagen in der US-Währung für Investoren attraktiver.