Die leichte Aufwärtstendenz des Dollar seit Jahresbeginn liegt laut Commerzbank zumindest teilweise an den geopolitischen Spannungen - auch wenn die USA selbst darin involviert seien. Die Eigenschaft als sicherer Hafen in der Vergangenheit wirke selbstverstärkend, je öfter sie zu beobachten sei. Sollten die Pläne des US-Präsidenten hinsichtlich Grönland aber zu einem Konflikt werden, könne dies ein wesentlicher Belastungsfaktor für den Dollar werden.