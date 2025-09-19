Mit Kursgewinnen reagierte der japanische Yen auf geldpolitische Beschlüsse der Notenbank des Landes. Die Bank of Japan hatte am Morgen den Leitzins zwar wie erwartet nicht verändert und weiter bei 0,50 Prozent belassen. Gleichzeitig stellte die japanische Zentralbank aber auch den Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) in Aussicht und kündigte damit einen weiteren Schritt zur Abkehr von ihrer jahrelang extrem expansiven Geldpolitik an.