Der US-Dollar werde von den Äusserungen des Fed gestützt, heisst es in einem Kommentar der deutschen Commerzbank. Dabei sei nicht ein einzelnes starkes Signal ausschlaggebend, sondern eher viele kleinere. So rechne eine Mehrheit der FOMC-Mitglieder zwar weiterhin mit einer Zinssenkung im laufenden oder im kommenden Jahr. Fed-Chef Jerome Powell habe aber klar gemacht, dass ein Zinsschritt von der Inflationsentwicklung abhänge. Sollte sich die Teuerung nicht in die gewünschte Richtung bewegen, gebe es auch keine Zinssenkung.