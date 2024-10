Der US-Dollar hat am Freitag gegenüber Euro und Franken deutlich zugelegt. Hintergrund waren die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat September, die am Freitag um 14.30 Uhr veröffentlicht wurden, und besser ausfielen als von Marktteilnehmern erwartet und damit die Zinssenkungsphantasien dämpften. Am Abend änderte sich dann nicht mehr allzu viel.