In der Eurozone dagegen glauben die Anleger weiter an baldigen Zinssenkungen. Die Inflation ist dort im Dezember allerdings den dritten Monat in Folge nach oben geklettert. «Dies wird dazu führen, dass die Europäische Zentralbank weiterhin einen vorsichtigen Lockerungskurs verfolgt», kommentierte Ökonom Peter Vanden Houte von der ING Bank. Seiner Einschätzung nach ist ein weiterer Anstieg der Inflation im ersten Quartal wahrscheinlich.