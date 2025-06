So notiert der US-Dollar gegenüber dem Franken mit 0,8193 etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,8176). Auch zum Euro zog der Dollar an. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend 1,1475 US-Dollar nach 1,1501 am späten Nachmittag. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich mit Kursen von 0,9400 mehr oder weniger auf der Stelle.