Der US-Dollar hat zu allen wichtigen Währungen Boden gut gemacht. Auch gegenüber den als «sicherer Hafen» geltenden Franken stieg der Dollar auf 0,7814 von 0,7781 am Vorabend. Auch der Euro kostete am frühen Morgen mit 1,1668 US-Dollar klar weniger als noch am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von zuletzt 0,9117 mehr oder weniger auf der Stelle.