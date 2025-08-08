Der US-Dollar zieht vor dem Wochenende sowohl zum Franken als auch zum Euro leicht an. Der Dollar wird derzeit zu 0,8088 gehandelt und nähert sich damit wieder der Marke von 0,81 Franken an. Im frühen Geschäft wurden noch 0,8075 für die US-Valuta bezahlt. Das Währungspaar EUR/USD hat sich gleichzeitig auf 1,1631 von 1,1645 abgeschwächt.