Der Euro bewegt sich mit aktuell 0,9406 im Vergleich zu 0,9404 am Morgen kaum vom Fleck, hat sich damit über die Nacht wieder über den Wert von 94 Rappen erholt. Vor 24 Stunden lag der Euro ebenfalls klar über dieser Grenze, fiel dann im weiteren Tagesverlauf aber leicht darunter.
Marktbewegende Konjunkturdaten stehen am heutigen Freitag nicht auf der Agenda, entsprechend wird im weiteren Tagesverlauf auch nicht mit stärkeren Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. Damit richtet sich der Blick bereits auf die kommende Woche, in der unter anderem US-Inflationsdaten anstehen.
awp-robot/cf/cg
(AWP)