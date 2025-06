Derweil betonte SNB-Direktoriumsmitglied Petra Tschudin laut der Nachrichtenagentur Reuters auf einer Veranstaltung in Bern, dass die Nationalbank auf mittlere Sicht Preisstabilität anstrebe und nicht im kommenden Monat. Die Inflation in der Schweiz war im Mai mit -0,1 Prozent unter die Zielspanne der SNB gerutscht und hatte Spekulationen um Negativzinsen verstärkt. Es handle sich aber nur um einen Datenpunkt und die aktuelle Situation sei sehr volatil, was Entscheidungen schwierig mache, so Tschudin.