So legte der Dollar auf 0,8052 Franken zu und kostete damit etwas mehr als am späten Nachmittag (0,8035). Der Euro sank gegenüber dem «Greenback» auf 1,1459 Dollar, nach 1,1471 Dollar wenige Stunden zuvor. Dagegen verteuerte sich die europäische Gemeinschaftswährung am Abend auf 0,9227 Franken. Am späten Nachmittag war der Euro noch zu 0,9217 Franken gehandelt worden.