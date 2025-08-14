Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen in den USA sind am Donnerstag nach neuen Preisdaten etwas gedämpft geworden. Dies stützte den Dollar. Die US-Erzeugerpreise sind unerwartet stark gestiegen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, kletterten im Juli im Jahresvergleich um 3,3 Prozent. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 2,5 Prozent gerechnet. Im Juni hatte die Rate bei 2,3 Prozent gelegen.
Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Eine höhere Inflation würde die Möglichkeit für die US-Notenbank zu Leitzinssenkungen begrenzen. Der Dollar war jüngst durch die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik belastet worden. Derzeit wird fest mit einer Zinssenkung durch die Fed im September gerechnet, nachdem jüngste Daten vom US-Arbeitsmarkt überraschend schwach ausgefallen waren.
awp-robot/jb
(AWP)