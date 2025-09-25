Vor gut einer Woche hatte der Euro mit 1,1919 Dollar den höchsten Stand seit Mitte 2021 erreicht. Seitdem geht es bergab - ein zwischenzeitlicher Erholungsversuch war gescheitert. Am Donnerstag gaben überraschend gute US-Konjunkturdaten dem Dollar Auftrieb. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen entgegen dem erwarteten Anstieg deutlich zurück. Sie gelten als Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt. Dieser wird derzeit stark beäugt, da die monatlichen Arbeitsmarktberichte enttäuschend ausgefallen waren. Die US-Notenbank Fed hatte ihre jüngste Leitzinssenkung mit der enttäuschenden Arbeitsmarktentwicklung erklärt.