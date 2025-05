Der Dollar hat am Abend zum Euro wie auch zum Franken wieder an Wert gewonnen. So kostet die US-Währung derzeit 0,8270, nachdem sie am Nachmittag nach der Publikation neuer Daten vom US-Arbeitsmarkt noch bei 0,8240 Franken gehandelt wurde. Allerdings bleibt der Dollar weiter unter den Werten von über 83 Rappen vom Vorabend.