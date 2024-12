Am späten Abend notiert das EUR/USD-Paar mit 1,0361 noch deutlicher unter der Marke von 1,04. Am frühen Abend war 1,0395 Dollar bezahlt worden. Zur hiesigen Währung notiert der Dollar derzeit verglichen mit den Nachmittagskursen zu etwas höheren 0,8983 Franken. Das Euro/Franken-Paar wurde zuletzt bei tieferen 0,9335 gehandelt und damit nicht allzu weit entfernt vom Stand am Morgen bzw. Vorabend.