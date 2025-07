Der Euro gab gegenüber dem Dollar im späteren Handelsverlauf nach. Das EUR/USD-Paar notierte am Abend bei 1,1671 und damit tiefer als noch am Nachmittag (1,1688). Damit setzte sich eine leichte Abschwächung der europäischen Gemeinschaftswährung fort, die bereits am Morgen begonnen hatte. Gegenüber dem Franken notierte der Euro zuletzt bei 0,9312 und damit minimal unter dem Wert von Freitagabend (0,9317).