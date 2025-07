Daneben sorgen sich die Marktteilnehmer weiterhin um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed. US-Präsident Trump hatte am Vortag dem Fed einen Besuch abgestattet und für Zinssenkungen plädiert. Dies habe im Vorfeld der in der nächsten Woche stattfindenden FOMC-Sitzung einen faden Beigeschmack, kommentiert die Helaba. Trump sprach zwar davon, dass es keinen Druck auf Fed-Chef Powell gebe zurückzutreten. «Es bleibt zu hoffen, dass sich die Währungshüter dem politischen Druck widersetzen», so die Helaba.